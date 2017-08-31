Студию режиссера Алексея Учителя забросали коктейлями Молотова

В Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок» режиссера Алексея Учителя, рассказал «РИА Новости» представитель регионального ГУМВД.

«В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3.30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители начали проверку, в самой киностудии от комментариев отказались.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма Учителя «Матильда». В Кремле их назвали «анонимными экстремистами».

Фильм «Матильда» выходит в широкой прокат 26 октября. Фильму было выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+, оно распространяется на всю территорию России, при этом «органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма».

Против фильма второй год резко выступает депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны Русской православной церковью (РПЦ) святыми. По депутатским запросам Поклонской фильм и режиссера неоднократно проверяли. Против «Матильды» выступает и РПЦ. Поклонская в июле заявила, что собрала 400 000 подписей против «Матильды».