Суд отправил под домашний арест координатора штаба Навального в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда отправил под домашний арест координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова. «Домашний арест по месту регистрации. В Питере», – написал Волков в Twitter.

Ранее его задержали в аэропорту Волгограда и доставили в суд. Волков обвиняется в реабилитации нацизма из-за публикации картинки «Родина-мать» в зеленке. Следствие просило суд отправить координатора штаба под стражу на срок 1 месяц 3 дня, при этом адвокаты озвучивают позицию, что по данному уголовному делу невозможно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщал сам Волков в Twitter.

В разговоре с «Медиазоной» Волков рассказал, что 25 августа встречался со следователем, который дал ему устное согласие на поездку. Однако позднее следователь позвонил адвокату Волкова и пообещал арестовать координатора штаба из-за нарушения подписки о невыезде. Волков настаивает, что уголовно-процессуальный кодекс не устанавливает письменную форму разрешения.