В РПЦ осудили нападение на студию режиссера Алексея Учителя

Зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал нападение на студию кинорежиссера Алексея Учителя попыткой скомпрометировать дискуссию перед выходом в прокат фильма «Матильда».

«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию», - сказал он. По его словам, РПЦ не раз призывала соблюдать законность и приличия в рамках выражения несогласия с выходом фильма, «и те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать».

Как сообщили СМИ, в ночь на четверг студию режиссера Алексея Учителя, расположенную в Санкт-Петербурге, закидали бутылками с зажигательной смесью. В результате действий неустановленных лиц возникло возгорание. «Считаю, что те, кто совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом», - отметил представитель Церкви.

По его словам, на имя патриарха Кирилла из разных российских регионов поступают обращения с выражением протеста против фильма Учителя. Их количество достигло уже 55 000. «Масштаб негативной общественной реакции на выход фильма "Матильда" беспрецедентен», - подчеркнул представитель Церкви.

Фильм «Матильда» выйдет в прокат 26 октября 2017 г. В августе Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.