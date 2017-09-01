ГИБДД прогнозирует резкий рост смертности на дорогах после 2018 года

ГИБДД прогнозирует резкий рост погибших в ДТП после 2018 г. в России. В ГИБДД считают, что количество жертв аварий увеличится, в частности, из-за старения водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизации населения на фоне сохранения проблем в экономике и ряда других факторов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз в проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 г.

По данным ГИБДД, ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было «нестабильным»: положительная динамика 2006–2008 гг. сменилась ростом в 2010–2012 гг. В ведомстве считают, что дальше могут быть два сценария развития ситуации — «инерционный» и «прогрессивный» (в зависимости от темпов развития экономики), но в любом случае после 2018 г. ожидается резкий рост числа погибших в ДТП. Жертвами аварий в 2022 г. могут стать примерно 30 000 человек (32–33 000 человек по «прогрессивному сценарию»).

Связано с это с влиянием «внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, говорится в стратегии. Среди проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя. Кроме того, упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.