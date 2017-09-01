Путин предложил школьникам написать сочинение о будущем России

Президент России Владимир Путин предложил тему «Россия, устремленная в будущее» для итогового сочинения, которое одиннадцатиклассники пишут в декабре.

«Предлагаю, ведь у нас Министерство образования проводит ежегодное сочинение, вот, предлагаю написать такое сочинение - "Россия, устремленная в будущее" и посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже 40-50-х гг.», - сказал президент во время выступления на открытом всероссийском уроке в Ярославле.

Сегодня Минобрнауки России опубликовало примерные темы итогового сочинения для выпускников: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Конкретную формулировку темы школьники узнают в день написания сочинения.

Итоговые сочинения одиннадцатиклассники пишут в декабре, работы оцениваются по системе «зачет / незачет». Такое сочинение – допуск к ЕГЭ. «Если же выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать», - отмечают в Минобрнауки. Также эта работа может дать абитуриенту дополнительные баллы при поступлении в вуз.