Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения бывшему президенту Виктору Януковичу в незаконном захвате власти в 2010 г. Об этом сообщил в Facebook глава ГПУ Юрий Луценко.

Дело в отношении Януковича, написал генпрокурор, расследуется по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий).

Луценко отметил, что «Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства». Внесение изменений в конституцию, по мнению следствия, было незаконным.