Коалиция США отрицает эвакуацию более 20 полевых командиров «Исламского государства»

Международная коалиция во главе с США официально опровергает информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что более 20 полевых командиров были вывезены с востока на север Сирии при помощи американских вертолетов.

«Эти сообщения ложные», — заявил представитель коалиции. На данный момент коалиция проводит спецоперацию против запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке с 2014 г. Власти Сирии не одобряют проведение данной операции.