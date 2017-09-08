Денис Никандров раскрыл ФСБ возможный способ получения взяток руководителями СК

Экс-заместитель руководителя Следственного комитета Денис Ниакндров, подозреваемый в получении 500 000 евро, рассказал ФСБ о том, как берут взятки бывшие и действующие руководители Следственного комитета. Как пишет «Коммерсантъ», получение новой информации было одним из условий заключения сделки со следствием, в результате которой Никандров может быть переведен из СИЗО под домашний арест и впоследствии получить минимальный срок.

Никандров раскрыл схему получения взяток через банковские карты, оформленные в одном из европейских кредитных учреждений. Сами карты следователи изъяли у обвиняемых по делу еще летом 2016 г. Помимо Никандрова они были обнаружены у руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко и главы УСБ комитета Александра Ламонова. Ранее следователям удалось выяснить лишь то, что карты регулярно пополнялись.

По словам генерала, схема с картами использовалсь не только обвиняемыми по делу о взятках от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), но и другими сотрудниками СКР. О ком именно идет речь не известно. В конце прошлой недели сотрудники ФСБ провели серию допросов и обысков. Интерес следователей вызвал, в частности, начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, проходящий свидетелем по делу о взятках от Шакро.