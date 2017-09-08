Путин: «интернет вещей» изменит промышленность и сделает экономику страны независимой

Президент России Владимир Путин уверен, что «интернет вещей» в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой.

«Тогда [после проникновения "интернета вещей" в промышленность] у нас будет другая экономика, только в этом случае мы сможем быть независимыми», - заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

«Это не просто "интернет вещей", это создание вообще новой промышленности. Кто будет владеть вот этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире», - пояснил он. «Поэтому вот туда надо забираться», - призвал Путин.

В ходе встречи президент также призвал российские IT-компании переходить на отечественное программное обеспечение, иначе государство не сможет использовать их продукцию в некоторых сферах из-за высоких рисков для безопасности.