Штрафы для водителей за непропуск пешеходов хотят ужесточить

Общественная палата России поддержала поправки к законопроекту, ужесточающие наказание для водителей, отказывающихся пропускать пешеходов на «зебре». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предлагается, в частности, повысить штраф за это нарушение с 1500 до 2500 руб.

Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением правил на пешеходных переходах с помощью видеонаблюдения. Столичные власти установят около 200 новых камер, фиксирующих проезд по «зебре».

В 2016 г. президент Владимир Путин поручил усилить ответственность для нарушителей ПДД на «зебре». По данным ГИБДД России, в 2017 г. в России произошло более 28 000 ДТП (минус 6,7% по сравнению с показателем годом ранее), связанных с наездами на пешеходов. 16 800 из них – по вине водителей, 11 600 ДТП – по вине пешеходов. Более 10 000 инцидентов произошло на пешеходных переходах.