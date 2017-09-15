Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа

В Гарвардском университете прошла церемония вручения Шнобелевских премий. Она присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи.

Шнобелевская премия мира досталась группе ученых из Швейцарии, которые доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и способствует комфортному сну. Руководитель группы доктор Майло Пьюэн объяснил это тем, что игра на диджериду значительно укрепляет верхние дыхательные пути.

Премию по экономике получили австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир, которые установили, что игроки в казино склонны делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или любое другое опасное животное. Ученые доказали, что мозг ошибочно воспринимает нервное возбуждение от того, что человек держит хищника, как сигнал о везении.

Премии в области анатомии удостоился британец Джеймс Хиткоут, выяснивший, что после 30 лет уши человека начинают увеличиваться на 2 мм в 10 лет.