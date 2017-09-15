Кремль опроверг отказ от помощи ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня опроверг информацию РБК о том, что помощь в адрес самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР отдадут Крыму и Калининградской области.

«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти. Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», - сказал Песков.

По его словам, перераспределение бюджетов ведется, «но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там. Речь идет просто об упорядочивании».

Пресс-секретарь президента не назвал объем российской помощи ДНР и ЛНР. «Я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами», - сказал Песков.

Сегодня РБК написал, что правительство собирается отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. По данным ресурса, таково поручение вице-премьера России Дмитрия Козака. Правительству необходимо профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 гг., в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 гг., сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания от 1 сентября.