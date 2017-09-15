Кинотеатры Сургута получили рекомендацию отказаться от показа «Матильды»

Руководство сети кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте получили рекомендации от департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа не показывать фильм «Матильда». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» в пятницу представитель сети.

Он отметил, что письмо носит рекомендательный характер. По его словам, кинотеатры пока не определились, показывать ли картину.

В официальном заявлении замгубернатора ХМАО Всеволода Кольцова, который привели агентству в департаменте культуры, говорится, что законодательные основания для запрета показа фильма отсутствуют. «Департаменту культуры Югры при организации показа фильма в кинотеатрах рекомендовано учитывать настрой общества», - подчеркнул замгубернатора.

Между тем директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов заявил в комментарии РБК, что правительство ХМАО не имело никакого права рекомендовать кинотеатрам не показывать фильм «Матильда». Режиссер картины Алексей Учитель в разговоре с агентством назвал рекомендацию правительства не показывать «Матильду» «волюнтаристским решением», которое «абсолютно не соответствует букве закона».

Фильм о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября. Ранее от показа картины из-за угроз кинотеатрам отказались объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк».