Результаты выборов в подмосковном Видном отменены

Секретарь избиркома Московской области Игорь Кудрявин сообщил, что результаты выборов в подмосковном Видном отменены. «Информация об отмене выборов правдива, но подробно прокомментировать эту ситуацию мы сможем только в понедельник», — сказал Кудрявин.

В единый день голосования 10 сентября жители Видного выбирали главу города и местных депутатов. На выборах главы муниципалитета большинство голосов набрал кандидат от «Единой России» Моисей Шамаилов (30,36%).