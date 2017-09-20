Экс-президент РАН выдвинут в академики-секретари

Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов выдвинут на пост академика-секретаря. Как сказал ТАСС сам Фортов, его выдвинуло отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. Его назначение должно быть утверждено на общем собрании академии. «На общем собрании голосуют все члены академии, их более двух тысяч, и это окончательный выбор», - добавил Фортов.

Общее собрание РАН назначено на 25 сентября.

В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал пять кандидатур на должность президента РАН. Это гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, исполняющий обязанности научного руководителя Института океанологии им. П. П. Ширшова Роберт Нигматулин, глава совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев. Кандидатуры Алексея Хохлова и Валерия Чернышева правительство не согласовало.

По новому закону, президент РАН выбирается общим собранием из списка, согласованного в правительстве. Фортов оставил этот пост в марте 2017 г.