Москалькова рассказала о розыске пропавших без вести в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, как в Чечне проводится розыск пропавших без вести. На данный момент возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей в регионе. Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

Москалькова пообещала, что по каждому обращению, связанному с непонятным исчезновением людей в республике, будет возбуждено уголовное дело. «Здесь есть уголовные дела, есть расследования по 18 из 31 человека в списке», — приводятся ее слова на сайте. «По двоим есть информация, что они умерли естественной смертью», - уточняется в сообщении.

Ранее Москалькова сообщала, что сотрудник аппарата уполномоченного находится в Чечне для проверки всех материалов и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях. Помимо этого Москалькова планирует встретиться с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях «Новой газеты» как убитые.