Москалькова связалась с родственниками подвергшихся преследованиям геев из Чечни

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ей удалось узнать обстоятельства и установить связь с родственниками граждан, о преследовании которых в Чечне писала «Новая газета».

Она пояснила, что сейчас связывается с родственниками по видеоконференции, «чтобы получить подробности обстоятельств». Москалькова отметила, что как у правоохранительных органов, так и у уполномоченного изначально были крайне ограниченные сведения, только фамилии и инициалы граждан.

«Сегодня у нас уже имеется понимание о месте проживания родственников ряда из них, об обстоятельствах, о которых первоначально писала "Новая газета", а потом начали поступать обращения и от граждан», - добавила она.

Ранее «Новая газета» и ряд правозащитников сообщали о фактах массовых задержаний, пыток и убийств жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Москалькова сообщила 16 мая, что направила в Следственный комитет России информацию «Новой газеты» с личными данными представителей ЛГБТ-сообщества, якобы подвергшихся преследованию в Чечне.