В мэрии Москвы не верят в историю о вандалах в «Зарядье»

Временный забор из сетки-рабицы вокруг парка «Зарядье» может быть демонтирован в течение месяца, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Как передает «Интерфакс», чиновник объяснил, что забор поставили «для организации потоков посетителей на первое время». Возведение нового капитального забора вокруг парка не планируется. Предположение, что такая ограда может понадобиться, ранее высказал застройщик парка, городская структура «Мосинжпроект».

По словам Бочкарева, сетку демонтируют, когда спадет ажиотаж с посещением парка. «И будут спокойно люди ходить, наблюдать через какое-то время - для этого парк и построен, <...> чтобы культуру людей повышать», - цитирует чиновника ТАСС. Историю с вандалами, которые якобы выкапывали растения из парка и пробили стекло конструкций, он назвал надуманной. Он добавил, что «всегда есть те, кто готов что-то повредить», тогда как «большинство людей нормальные, ходят, восхищаются, удовольствие получают».

Руководитель департамента напомнил, что в 1994 г. в реконструированном Дарвиновском музее поставили кресло специально для тех, кто хотел что-то повредить. Кресло можно было резать, бить, ломать. В шутку Бочкарев предложил что-то подобное поставить в «Зарядье», добавляет ТАСС.

Парк для массового посещения открыли после Дня города, и уже через три дня начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин пожаловался «Комсомольской правде», что посетители вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», – говорил он. По его утверждению, люди также выкапывали растения и выносили в сумках.

На следующий день после заявлений Сафиуллина руководитель пресс-службы парка Карина Горобец заявила, что сотрудники не видели, чтобы посетители вырывали и выносили какие-либо растения. «Это домыслы какие-то», – отметила она. В конце прошлой недели пресс-служба парка заявила, что берет паузу и пока ситуацию комментировать не будет: «Все усилия сотрудников «Зарядья» направлены на восстановление его ландшафта».

Очевидно, что очень многих растений в парке нет на своих местах, но за руку никаких воров не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем, объяснил «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы. Пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, сказал представитель «Зарядья».