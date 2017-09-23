МВД предлагает обязать водителей надевать светоотражающую одежду

Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления, согласно которому водитель транспортного средства обязан при остановке в темное время суток или при плохой видимости надевать одежду с полосами из световозвращающего материала.

Указанное нововведение обусловлено статистическими данными, говорится в сообщении МВД. За шесть месяцев 2017 г. зафиксировано 66 случаев наездов на водителей, которые вышли из автомобилей на проезжую часть или обочину. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Проект постановления сейчас проходит процедуру общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.