«Интерфакс» сообщил об отравлении Доку Умарова высокотоксичным веществом

Главарь северокавказского бандподполья Доку Умаров в 2013 г. был отравлен высокотоксичным веществом, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В 2013 г. была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом», - сказал источник.

По его словам, обнаруженные 22 сентября в одном из горно-лесистых районов Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву «с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности». Проведенная экспертиза подтвердила, что найденные фрагменты тела принадлежат Умарову. Как ранее писали СМИ, в месте захоронения Умарова также были обнаружены останки других членов банды.