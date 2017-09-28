Более 2700 автомобилей скопилось на Керченской переправе из-за шторма

На Керченской паромной переправе, которая приостановила работу из-за сильного ветра, к четвергу скопилось более 2700 легковых, грузовых автомобилей и пассажирских автобусов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Морской дирекции» (оператор переправы).

«Со стороны Крыма в очереди 590 легковых автомобилей, 120 грузовиков и 44 автобуса. Со стороны Кубани — 315 легковых, 220 грузовых автомобилей и 79 автобусов. На накопительных площадках в Керчи находится 691 грузовой автомобиль, в Славянске-на-Кубани — 645», — сказали в пресс-службе.

Переправа приостановила работу вечером в понедельник. Улучшения погодных условий в Керченском проливе не стоит ожидать раньше пятницы, 29 сентября. Водителей просят «воздержаться от прибытия в сторону Керченской паромной переправы».