Мединский пригрозил туроператорам проблемами за отправку туристов без билетов

Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма воздействовать на туроператоров с тем, чтобы они заблаговременно обеспечивали туристов билетами в страну вылета и обратно. «Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 г.», — приводятся его слова в сообщении министерства по итогам совещания вокруг ситуации с «ВИМ-авиа». Мединский поручил предупредить туркомпании о том, что отправка туристов к месту отдыха без обратных билетов «станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров», что грозит запретом на профессию и уходом с рынка. Ростуризму предстоит наладить мониторинг их деятельности.

Представители Ростуризма и Турпомощи сообщили, что туроператоры полностью оплатили авиабилеты в оба конца, а предоставлять билеты заранее отказываются авиакомпании. «Билет «туда» выдают за сутки до вылета, что тоже форс-мажор, но хотя бы выдают. А вот билет «обратно» выписывается за сутки до возвращения. То есть билеты находятся в Москве, а туристы в Анталье. Выдать их на руки невозможно», - пояснил руководитель Турпомощи Александр Осауленко. По его словам, вмешаться в ситуацию должна Росавиация. Мединский призвал Ростуризм к большей настойчивости в диалоге с этим ведомством.