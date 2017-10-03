Адвокаты Улюкаева нашли ошибки в списке недвижимости экс-министра

В Замоскворецком суде на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым гособвинение огласило список имущества подсудимого, его жены и матери. Как сообщает «Интерфакс», защита экс-министра нашла в перечне неточности, в том числе повторы, которые показались адвокатам намеренными.

По словам прокурора, в собственности семьи экс-министра находятся порядка 15 различных квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске, более 10 земельных участков, а также дом и земельный участок в Ялте.

Адвокаты отнеслись к этой информации с юмором, отмечает агентство, сам Улюкаев улыбнулся. «Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по нескольку раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву», – сказал адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в $2 млн у «Роснефти». Он был задержан в офисе компании 14 ноября 2016 г., а на следующий день арестован и отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также были арестованы деньги и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн руб. и счета экс-министра в банках.

3 октября в суд на процесс над Улюкаевым уже в третий раз не явился вызванный обвинением свидетель. Прокуроры продолжили оглашать материалы следствия. Защита экс-министра ходатайствовала о том, чтобы обвинение оглашало материалы в полном объеме, а не только перечисляло названия документов.

Прокуроры напомнили, что закон не указывает, как именно гособвинение должно оглашать письменные материалы.

«Обвинение оглашает те материалы и в том объеме, которые считает нужным. В любом случае эти материалы являются оглашенными, и защита сможет указать на любое из предложений, когда посчитает нужным», – сказал прокурор Павел Филипчук. Он отметил, что не видит нарушения или ущемления прав подсудимого.

Судья Лариса Каштанова отклонила ходатайство адвокатов. «Поскольку суд соблюдает принцип состязательности процесса, суд не видит оснований указывать гособвинителям», – сказала она (цитаты «Интерфакса»).