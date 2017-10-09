Новый посол США намерен работать с российскими властями «на основе прагматизма»

Новый посол в Москве Джон Хантсман намерен выстраивать отношения с российским руководством на основе прагматизма. «Ни для кого не секрет, что сейчас отношения между США и Россией находятся на низкой точке», – сказал Хантсман в видеообращении в Twitter американского посольства в Москве.

Он добавил, что рассчитывает работать вместе с российским руководством «над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений по проблемам, которые стоят перед нами». По его словам, «там, где у нас есть разногласия, я буду прямо и открыто представлять ценности и интересы США и с уважением и непредвзято слушать своих собеседников».

Хантсман отметил, что рад приехать в Москву и надеется встретиться с россиянами «из самых разных сфер общества». «Дорогу осилит идущий», – закончил он обращение, произнеся фразу на русском языке.