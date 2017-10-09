Более двухсот российских школьников погибли на уроках физкультуры за учебный год

В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Такую статистику она привела на заседании профильного комитета Совета Федерации.

«У нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу», — сказала министр, напомнив, что раньше существовали группы здоровья и нагрузка не могла быть больше положенной.

«Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок», — сказала глава Минобрнауки.

По словам Васильевой, ведомство договорилось, что врачи будут давать группы здоровья. Однако, по мнению министра, этого недостаточно. По мнению министра, учитель должен знать, с каким диагнозом у школьника имеет дело.