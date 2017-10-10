Патриарх советует священникам в блогах не использовать интернет-сленг

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствует, когда священники общаются с паствой через блоги и соцсети, но призывает их не переходить на интернет-сленг. Как передает ТАСС, он сказал это участникам I Международного коммуникативного форума MediaPost. По мнению предстоятеля РПЦ, к священнослужителям и в интернете действуют повышенные требования. Священники должны, с одной стороны, быть убедительными для молодежной аудитории, но «ни в коем случае твой образ внешний, образ твоих мыслей, способ их выражения, стилистика твоя не должны быть соблазном для людей», заявил он. Он считает «огромной ошибкой», когда священник пытается перенять язык своей аудитории, руководствуясь своими стереотипами.

«Если наши священники используют искусственный язык, принятый в какой-то среде, то они себя представляют неестественными, ведь в храме они так не говорят. И вот включает компьютер кто-то из прихожан и видит, как батюшка дурака валяет, в клоуна превращается. Это совершенно недопустимо», - заявил патриарх.

Пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков рассказал ТАСС, что некоторые священники-блогеры выбирают «достаточно неожиданные с точки зрения формы подачи» способы общения с паствой. Ранее большую популярность в сети получили ролики белорусского «батюшки-блогера», который неформально доносил христианские ценности до аудитории.