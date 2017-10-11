Госдума повысила штрафы за непропуск пешеходов

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о повышении штрафа за непропуск пешеходов на «зебре» с 1500 до 2500 руб.

Таким образом, закон усиливает административную ответственность водителей за непропуск пешеходов, велосипедистов или иных участников дорожного движения, пользующихся преимуществом в движении.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за прошлый год, по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах.

Ранее 5 октября был одобрен законопроект о «народных инспекторах» на дорогах. Видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, согласно документу будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов.