«Царский крест» передал Путину 100 000 подписей против проката «Матильды»

Православные активисты передали в приемную президента Владимира Путина 100 000 подписей людей, которые просят его посодействовать, чтобы у фильма «Матильда» было отозвано прокатное удостоверение. Подписанты оскорблены «надругательством над святыми», заявили «Интерфаксу» в общественном движении «Царский крест». Прокатное удостоверение картине Министерство культуры выдало 10 августа.

Авторы обращения просят президента вмешаться, защитить конституционные права граждан и обеспечить неприкосновенность православных святынь.

Ранее 100 000 подписей противников показа были переданы в приемную патриарха Кирилла. Предстоятеля РПЦ активисты просили поддержать верующих в их борьбе.

Патриарх впервые прокомментировал ситуацию конфликтом вокруг «Матильды» 12 октября. Он признал право художника на вымысел, но посоветовал различать вымысел как художественный прием от опасной для общества лжи. Он призвал добросовестно обращаться с историческими фактами и выразил мнение, что произведения искусства на исторические темы должны служить объединению общества, а не сеять раздор.