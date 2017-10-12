В США зафиксировали подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР

Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 2,9 в районе испытания ядерного оружия КНДР. При этом специалисты службы не могут точно сказать, вызвано ли это явление естественными причинами или человеческой деятельностью.

Эпицентр толчков находился в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери. Очаг находился на глубине 5 км. Ранее в СМИ была информация о том, что на этом полигоне в сентябре 2017 г. прошло шестое ядерное испытание КНДР.

«Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Событие имеет характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события», - уточнили в службе.