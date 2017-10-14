Экспертный совет ВАК заявил об отсутствии у Мединского «базовых навыков историка»

В научном издании «Троицкий вариант» опубликовано заявление Экспертного совета ВАК по истории при Минобрнауки. В нем говорится, что качество диссертации министра культуры Владимира Мединского говорит об отсутствии у него базовых профессиональных навыков историка.

«В выступлениях в поддержку диссертации В. Р. Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации», — отмечается в заявлении.

Эксперты также опровергли сообщения о якобы имеющихся двух положительных заключениях на диссертацию Мединского.

Экспертный совет ВАК отверг обвинения в «травле» Мединского, отметив, что в заключении по его диссертации не затрагивается его личность. «Рекомендация Экспертного совета лишить В. Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его “видением истории” или с его “патриотической позицией”. Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», — говорится в заявлении.

В начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук после проверки его диссертации. Окончательное решение по вопросу примет президиум ВАК на заседании 20 октября.