Павленский поджег в Париже ограду Банка Франции и призвал к революции

Художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже за поджог ограды у здания Банка Франции. Это сообщила в Twitter снимавшая акцию фотограф Капюсин Анри. Она назвала акцию «мировым пожаром революций». Задержали художника в понедельник в 4.10 утра по парижскому времени.

Фотограф Марк Шомей сообщил, что в акции также участвовала женщина. В коммюнике для СМИ акционисты заявили, что выступают против банкиров, которые заняли место монархов в современном мире, и призывают к Великой французской революции.

В 2016 г. Павленский был приговорен к штрафу за поджог двери в подъезде здания ФСБ на Лубянке. В мае 2017 г. он и его семья получили убежище во Франции. Из России они уехали в январе из опасений нового уголовного дела. Актриса Театра.doc Слонина обвиняла Павленского в насильственных действиях сексуального характера. Художник в своем видеообращении опроверг обвинения, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование. Симоновский суд Москвы отказал в возбуждении уголовного дела.