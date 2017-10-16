Политика

Новости

В полиции Парижа подтвердили задержание двух человек за поджог Центробанка

В полиции Парижа подтвердили задержание двух человек, которые устроили поджог на территории Банка Франции. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, задержанные были доставлены в полицейский участок за повреждение чужого имущества. Другой информации о них не сообщили.

Ранее фотографы, снимавшие акцию художника из России Петра Павленского, сообщили, что он в ночь на 16 октября поджег ограду офиса Банка Франции. В акции он участвовал вместе с неназванной женщиной. Они заявили журналистам, что банкиры сейчас заняли место королей и пришло время устроить Великую французскую революцию.

В мае 2017 г. художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Россию он покинул в январе этого года, опасаясь уголовного преследования. В 2016 г. Павленский был приговорен к штрафу за поджог двери в подъезде здания ФСБ на Лубянке.