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Поклонская отметила национализм заявления адвоката Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала националистическим заявление адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Добрынин в интервью РБК 18 октября отметил, что Поклонская, бывшая прокурор Крыма, «больше женщина украинская, чем русская, потому что она постоянно апеллирует к массовым протестам» против показа «Матильды».

По оценке депутата, Добрынин «своими националистическими выпадами просто похоронил себя за плинтусом порядочности». Она напомнила слова президента Владимира Путина о том, что «...украинский и русский народ - они просто близкие родственники» и «это практически одно и то же»... События, к которым привели протесты 2013-2014 гг. на Украине, никогда не были инициированы украинским народом, добавила Поклонская. Сведение аргументов к национальности оппонента она считает недостойным поступком.

Утверждения Добрынина, что «Матильда» - «очень хорошее и доброе кино — кино о любви», депутат отвергла, предложив вспомнить позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарх недавно заявил, что признает право художника на вымысел как художественный прием, но призвал избегать «домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом».

После заявления предстоятеля РПЦ Поклонская попросила Чайку внести представления в профильные министерства с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм «Матильда».