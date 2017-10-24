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В НИИ им.Склифосовского рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, раненная в понедельник ножом в шею, находится в реанимационном отделении НИИ имени Склифосовского, сообщил директор института Сергей Петриков.

По его словам, она в стабильно тяжелом состоянии. «Пациентка в сознании», - добавил он.

В понедельник была проведена операция, «все последствия, связанные с ранением устранены», уточнил Петриков, не уточняя детали. Для определения дальнейшей тактики лечения в понедельник состоялся консилиум врачей под руководством главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Во вторник вечером консилиум соберется второй раз.

Петриков не стал давать прогнозы относительно сроков лечения и окончания реабилитации, но добавил, что голосовые связки в результате ранения не повреждены.

Днем в понедельник в редакцию радиостанции ворвался мужчина с ножом и ранил Фельгенгауэр в шею. Напавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже стало известно, что у нападавшего - Бориса Грица - двойное гражданство – России и Израиля. На допросе после задержания он заявил, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

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