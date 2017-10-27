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В месте поиска российского Ми-8 ухудшились погодные условия

Сильный снег и плохая видимость мешают спасателям, которые ведут поисковую операцию в районе вероятного крушения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя спасательной службы Норвегии. Поиск с помощью глубоководного аппарата не принес результатов.

«Поиски продолжаются, пока ничего не удалось найти. В районе поисков очень плохие погодные условия: идет снег, малая видимость. Мы продолжаем поиски с помощью судов, вертолетов и прочих средств, в том числе глубоководного подводного аппарата», — сказал собеседник агентства.

В четверг днем вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

В Минэнерго России уточнили, что пассажирами были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.