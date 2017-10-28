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Военный прокурор Украины рассказал о небоевых потерях ВСУ

За последние три года более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли не из-за боевых действий, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире украинского телеканала ZIK.

«С 2014 г. до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал Матиос.

В частности, в зоне военной операции небоевые потери составили 3700 человек. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

В министерстве обороны Украины отметили, что небоевые потери ВСУ в 2017 г. сократились более чем в пять раз по сравнению с предыдущими годами. «Основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием», — говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве заверили, что по каждому случаю гибели военнослужащих проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти.