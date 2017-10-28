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Политика
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Военный прокурор Украины рассказал о небоевых потерях ВСУ

Ведомости
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За последние три года более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли не из-за боевых действий, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире украинского телеканала ZIK.

«С 2014 г. до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал Матиос.

В частности, в зоне военной операции небоевые потери составили 3700 человек. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

В министерстве обороны Украины отметили, что небоевые потери ВСУ в 2017 г. сократились более чем в пять раз по сравнению с предыдущими годами. «Основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием», — говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве заверили, что по каждому случаю гибели военнослужащих проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти.

Политика
Новости

В Петербурге установили памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

Ведомости
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На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом, сообщается на сайте администрации города.

Памятник «Сложенные крылья» установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв теракта, отмечается в сообщении. На открытии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, он возложил к памятнику венок.

31 октября исполняется два года со дня крушения самолета Airbus A321, летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. В авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибли 224 человека.

Политика
Новости

Ходорковский не будет финансировать кампанию Собчак

Ведомости
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Основатель «Открытой России», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что нет смысла финансировать кампанию телеведущей Ксении Собчак. «Финансировать кампанию Ксении Собчак я не буду <…> Я считаю, что это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, никакого нет», — сказал Ходорковский в ходе видеообращения в Facebook.

«Я эти выборы выборами не считаю, вне зависимости от того, будут ли в них принимать участие Явлинский, Навальный или Собчак, потому что действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, является ли Собчак креатурой Кремля, Ходорковский сказал: «Собчак играет в ту политическую игру, в которую ей позволяют играть, точно так же как все политики в сегодняшнем российском политическом пространстве <…> В тот момент, когда они выходят за очерченные им границы, они оказываются в тюрьме».

Политика
Новости

МЧС предупредило о гололеде в Москве

Ведомости
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Днем в субботу в Москве и Московской области ожидаются мокрый снег, дождь, местами гололедица, сообщает столичное ГУ МЧС России. «Утром и днем 28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица», — говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия приведут к заторам на дорогах и увеличению числа аварийных ситуаций, возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, отметили в ведомстве.

Политика
Новости

Зюганов прокомментировал предложение Собчак убрать тело Ленина

Ведомости
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Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. «Собчак лезет к Ленину и к Крыму, "пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в государственных СМИ?» — написал Зюганов в Twitter.

Накануне Собчак заявила, что первым своим президентским указом убрала бы тело Ленина с Красной площади. «Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, это в том числе потому, что в XXI-м веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения», — сказала Собчак.

Ранее она выразила мнение, что в Крыму должен состояться новый референдум о независимости. Как полагает Собчак, Россия нарушила международные обязательства, и «выход из кризисной и несправедливой ситуации» — новый референдум, перед которым в Крыму должна быть организована «обширная и равноправная агитация».

Политика
Новости

Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии

РИА Новости / Ведомости
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Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что республика готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии. По словам Медоева, в Южной Осетии внимательно следят за ситуацией в Испании.

«Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», — сказал Медоев «РИА Новости».

Он добавил, что никто не вправе отказать жителям автономии в стремлении обрести собственное государство.

«Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства», — считает Медоев.

Парламент Каталонии в пятницу провозгласил независимость автономии. В ответ Мадрид принял решение отстранить власти Каталонии и назначить главой автономии до выборов вице-премьера страны.

Политика
Новости

Порошенко обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем США Куртом Волкером. «Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе», — говорится на сайте Порошенко.

Также на встрече обсуждался вопрос «освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах», - отмечается в сообщении.

Стороны согласовали график ближайших контактов и переговоров в нормандском формате и в рамках деятельности специального посланника президента США по делам Украины.

Политика
Новости

Пентагон пригрозил КНДР мощным ответом на применение ядерного оружия

Интерфакс / Ведомости
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Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил, что Пентагон готов дать массированный военный ответ в случае применения КНДР ядерного оружия.

«Нужно четко понимать, что любая атака на США или на наших союзников приведет к тому, что мы нанесем нападающим поражение. И любое применение Северной Кореей ядерного оружия получит массированный и эффективный военный ответ», — сказал Мэттис.

Глава Пентагона добавил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой. «КНДР сделала более актуальной угрозу, которую она представляет для своих соседей, работая над ненужными ракетными и ядерными программами», — сказал он.

Ранее в КНДР заявили, что США должны быть готовы к тому, что они столкнутся с «невообразимым ударом в неожиданный момент».

Политика
Новости

CNN узнал о первых обвинениях по делу о вмешательстве России в выборы в США

CNN
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Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера готова предъявить первые обвинения в рамках дела о российском вмешательстве в выборы американского президента. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Кому будут предъявлены обвинения, пока не сообщается. Об этом может стать известно в понедельник, обвиняемые могут быть взяты под стражу.

Информацию подтверждают источники газеты Wall Street Journal. По данным издания, как минимум одному человеку будет предъявлено обвинение. В чем именно он обвиняется, пока не уточняется.

Официальные источники отказались комментировать информацию.

Мюллер в мае возглавил команду, которая занимается расследованием вмешательства России в выборы в 2016 г. Она должна определить, координировал ли предвыборный штаб Дональда Трампа свои действия с Россией.

Авто
Новости

Subaru может отозвать 255 000 автомобилей в Японии из-за нарушения процедуры проверки

Ведомости
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Subaru может отозвать 255 000 автомобилей из-за нарушения процедуры финальной проверки автомобилей, передает Bloomberg. Сходная проблема привела к недельной приостановке производства Nissan Motor.

Внутреннее расследование Subaru выявило несоответствие процедуре, принятой для выпуска машин на внутренний рынок. 30 октября компания предоставит отчет о найденных несоответствиях в Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии, сказала компания. Отзыв может обойтись компании в сумму более 5 млрд иен ($44 млн), сказал журналистам вице-президент по контролю качества Ацуши Осаки

Акции Subaru упали на 2,6% в Токио в пятницу, что является самым большим спадом с 5 июня. Для сравнения, индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%. 17% Subaru принадлежит Toyota Motor.

Сертификат инспекции является обязательным требованием для выпуска машин на местный рынок, поэтому он не касается экспортных поставок. Nissan неоднократно заявлял, что безопасность транспортных средств не скомпрометирована.

Subaru разрешила несертифицированным работникам проверять транспортные средства перед отправкой с заводов, сказал гендиректор Ясуюки Йошинага журналистам в Токио. Проверка показала, такие специалисты привлекались к проверкам на главном заводском комплексе Subaru в префектуре Гумма. «Окончательный процесс проверки очень важен, и мы признаем, что он не соответствовал требованиям», - сказал Йошинага. «Мы использовали одинаковый процесс более 30 лет, не понимая, что он не соответствует требованиям министерства».

По закону предусмотрено, что окончательная проверка транспортных средств проводится только сертифицированными государством инспекторами. Внутренние правила Subaru к инспекторам строже общепринятых: чтобы получить сертификат, необходимо пройти не только обязательный теоретический курс, но и практику, сказала представитель российского офиса компании «Субару Мотор». Нарушением является то, что в Subaru к проверке были допущены сотрудники, не получившие статус инспекторов, и это не было отражено в документах. Компания сказала, что не сертифицированные проверки были прекращены сразу же после обнаружения 3 октября. Компания полностью пересмотрит процесс инспекции.

Происшедшее в Subaru стало очередным фактом в ряду нарушений, которые испортили репутацию качественного производства японских товаров, пишет Bloomberg. Взрывоопасные подушки безопасности Takata стали поводом для самого большого отзыва в истории автопрома, Kobe Steel призналась в фальсификации данных сертификации некоторых продуктов. Nissan приостановила производство для японского рынка, чтобы привести в соответствие процесс проверки, и отзывает около 1,2 млн автомобилей.

В прошлом году Subaru произвела 727 741 машину в Японии и экспортировала 582 708 шт. Внутренние продажи Subaru снижались три года подряд из-за спада продаж мини-автомобилей. Отзыв может включать также модель, производимую для Toyota.

Выбор редактора
Политика
Новости

Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени Мединскому

Ведомости
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Министр образования и науки России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

Документ подписан 27 октября, опубликован на официальном сайте ведомства поздно вечером.

«Отказать Козлякову В. Н., Ерусалимскому К. Ю., Бабицкому И. Ф. в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского В. Р.», - говорится в документе. Васильева оставила контроль за исполнением приказа за собой.

В начале октября экспертный совет ВАК изучил диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» и рекомендовал лишить его ученой степени. На прошедшей неделе президиум ВАК пересмотрел решение предыдущей инстанции и выступил за сохранение Мединскому степени доктора исторических наук.

Выбор редактора
Политика
Новости

Венгрия наложила вето на созыв саммита Украина — НАТО

РИА Новости
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Власти Венгрии заблокировали созыв саммита Украина — НАТО, который планировалось провести в октябре этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия не может поддержать стремление Украины к интеграции, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — пояснил он. Сийярто также добавил, что Будапешт выступает против принятого на Украине закона об образовании. по его мнению, этот закон нарушает права национальных меньшинств страны.

Сийярто отметил, что после одобрения украинскими депутатами законопроекта об образовании, Венгрия обещала использовать все возможные дипломатические инструменты для того, чтобы Киев отменил данный закон. Сийярто назвал реформу образования на Украине «ударом в спину».

Министр также напомнил, что Рада в ближайшее время должна рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут «угрожать закарпатской венгерской общине».

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