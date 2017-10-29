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В Берлине объявлен режим ЧС из-за урагана «Герварт»

Утром в воскресенье в столице Германии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт», сообщается на странице пожарной службы Берлина в Twitter. Ветер валит деревья, срывает рекламные щиты. Жителей города просят по возможности не выходить на улицу.

Частично прекращено железнодорожное сообщение. Ограничения коснулись Берлина, Гамбурга и еще шести федеральных земель. В некоторых районах перекрыты автострады, прервано электроснабжение. О погибших и раненых пока не сообщается.