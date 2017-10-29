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Полиция опровергла информацию о захвате воинской части под Одессой

Представитель управления национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк опроверг информацию о захвате воинской части под Одессой. По его словам, на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы.

Ранее в командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что утром в воскресенье 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части в Одессе. Неизвестные в балаклавах якобы частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество.

«Полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающей к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления. Кроме этого, обследовав камеры и изучив материалы, мы выяснили, что это не "титушки" или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники», — сказал Форостяк в эфире канала «112 Украина».

Он также уточнил, что имущество, которое якобы вывезли неизвестные захватчики, на самом деле является строительным мусором. Никакого производства полиция не открывала, заключил Форостяк.