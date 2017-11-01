Политика

Новости

Американские военные объяснили сбор биоматериалов россиян

Заявка медицинского центра ВВС США о закупке биоматериалов из России была связана не с интересом исследователей к конкретной стране. Исследование они начинали на закупленных биоматериалах, которые были взяты у людей российского происхождения, для продолжения работы им потребовались новые образцы похожей генетики. Это ТАСС объяснила сотрудник пресс-службы ВВС США Энн Стефанек. Похожие объяснения «РИА Новости» дал представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни. 30 октября проблему сбора российских биоматериалов иностранцами поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что эти сведения Путину сообщают спецслужбы.

Предварительная заявка ВВС США на приобретение образцов синовальной (суставной) жидкости и рибонуклеиновой кислоты (РНК), взятых в России у представителей европеоидной расы, была размещена 2 июня. Заказчиком была названа 502-я эскадрилья ВВС США и ее центр расширенной молекулярной диагностики, сообщает ТАСС. 18 июля в заявке было уточнено, что образцы материалов должны были быть взяты именно у россиян, а не у украинцев. По словам Стефанек, образцы просил медцентр, проводящий скелетно-мышечное исследование, призванное выявить различные биомаркеры, связанные с травмами. В заявке речь шла о 12 образцах РНК и 27 образцах синовиальной оболочки, вырабатывающей синовиальную жидкость, уточняет «РИА Новости».

Исследователям были нужны два комплекта образцов: для группы травмированных и контрольной группы. Первый комплект они закупили у американской компании, тогда в запросе не оговаривалось происхождение образцов. Но для продолжения исследования потребовались схожие генетически образцы. «Поскольку первоначальный продавец предоставил образцы, полученные у людей российского происхождения, то и требование, касавшееся приобретения образцов для контрольной группы, уточняло, что таковые также должны быть взяты у людей, имеющих российское происхождение. Целью [при этом] было обеспечение чистоты исследования, а не происхождения образцов», - подчеркнула Стефанек.

ТАСС напоминает, что в заявке на биоматериалы указывалось, что они нужны для проекта по изучению болезней и травм опорно-двигательного аппарата. Заказавший их Центр расширенной молекулярной диагностики проводит прикладные исследования для ВС США. В кратком описании проекта говорилось, для него собрано уже более 2100 образцов ДНК для поиска биомаркеров остеоартроза, остеопороза и ревматоидного артрита, чтобы заранее обнаруживать предрасположенность к данным болезням.