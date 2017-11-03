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В Москве загорелся Музей личных коллекций ГМИИ им. Пушкина

В центре Москвы загорелось одно из зданий Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Пожар возник по адресу Волхонка, д. 10, где находится отдел личных коллекций. Представитель музея подтвердил «Ведомостям», что горит не главное здание. «Небольшое задымление в отделе личных коллекций в здании на Волхонке, 10. Здание закрыто для посетителей. Ситуация под контролем», - сказала она.

«Интерфакс» сообщил о сером дыме, вырывающемся из-под крыши здания. Как передает корреспондент агентства, на крыше находятся несколько десятков пожарных. Они производят проливку и вскрывают крышу при помощи циркулярных пил. Всего на месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Улица Волхонка перекрыта.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали до 30 человек. Предположительно очаг возгорания находился в системе вентиляции.

По информации сайта музея, основная экспозиция отдела личных коллекций закрыта до 2019 г. В здании проходят только лекции.