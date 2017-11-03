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Из-за пожара в ГМИИ им. Пушкина в Москве перекрыли Волхонку

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что из-за пожара в ГМИИ им. Пушкина в центре Москвы полностью перекрыта для движения транспорта улица Волхонка. На месте работают экстренные службы.

«Просим водителей объезжать данный участок по Пречистенской набережной. На улицах, прилегающих к перекрытому участку, возможны осложнения движения», — говорится в сообщении ЦОДД в Telegram.

Пожар возник в пятницу в одном изданий ГМИИ им. А. С. Пушкина. Представитель музея сообщил «Ведомостям», что горит не главное здание, а Музей личных коллекций. Из здания эвакуировали около 30 человек. Предположительно, очаг возгорания находился в системе вентиляции.