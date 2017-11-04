Опубликованы еще 676 документов об убийстве Кеннеди
На сайте национального архива США опубликованы еще 676 документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Первая часть документов была опубликована летом, вторую партию засекреченных документов архив обнародовал 26 октября.
Всего более 7000 документов ФБР, ЦРУ и других структур оказались в открытом доступе.
Большая часть документов (88%), касающихся убийства Кеннеди, была обнародована в конце 1990-х гг. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать оставшиеся засекреченные файлы, поручив различным ведомствам проверить их и в редких случаях подредактировать информацию, которая может угрожать нацбезопасности США.
Из обнародованного сегодня пакета документов 553 — это файлы ЦРУ, 18 — записи управления юстиции, 48 — управления по обороне, 56 — специального комитета по терроризму, 1 — национального архива.