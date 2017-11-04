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Политика
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Опубликованы еще 676 документов об убийстве Кеннеди

Ведомости
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На сайте национального архива США опубликованы еще 676 документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Первая часть документов была опубликована летом, вторую партию засекреченных документов архив обнародовал 26 октября.

Всего более 7000 документов ФБР, ЦРУ и других структур оказались в открытом доступе.

Большая часть документов (88%), касающихся убийства Кеннеди, была обнародована в конце 1990-х гг. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать оставшиеся засекреченные файлы, поручив различным ведомствам проверить их и в редких случаях подредактировать информацию, которая может угрожать нацбезопасности США.

Из обнародованного сегодня пакета документов 553 — это файлы ЦРУ, 18 — записи управления юстиции, 48 — управления по обороне, 56 — специального комитета по терроризму, 1 — национального архива.

Политика
Новости

В посольстве России в Оттаве назвали бессмысленными канадские санкции

Интерфакс / Ведомости
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Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин назвал бессмысленными и неблаговидными санкции Канады в отношении России. Он добавил, что «в случае новых санкций ответ будет неизбежным и взаимным».

По мнению Калинина, решение Канады «изолировать себя от одной из ключевых мировых держав, чтобы удовлетворить русофобское лобби», возвращает внешнюю политику страны «к узкому черно-белому восприятию мира, который не соответствует современной геополитике».

В пятницу правительство Канады ввело санкции в отношении 30 граждан России. В список вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, ряд следователей СКР, замгенпрокурора Виктор Гринь и другие. Все они входят и в так называемый «список Магнитского», составленный в США.

Россия зеркально ответила на санкции Канады. Ответные меры представляют собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей.

Политика
Новости

Вертолет Ми-8 подняли со дна моря у берегов Шпицбергена

РИА Новости / Ведомости
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Фюзеляж вертолета Ми-8, упавшего у берегов Шпицбергена, подняли на поверхность, но тел в нем не нашли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского генконсула в Баренцбурге Вячеслава Николаева.

«Других тел пока не обнаружено. До поднятия фюзеляжа вертолета, еще вчера, нашли ботинок и сумку — тоже на удалении 80 м от места расположения фюзеляжа», — сказал Николаев.

Теперь со дна Баренцева моря необходимо поднять хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал с радаров 26 октября. На его борту находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Его доставили в Тромсё для вскрытия и опознания.

Политика
Новости

СМИ узнали возможную причину увольнения министра обороны Британии

Ведомости
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Майкл Фэллон мог покинуть пост министра обороны Великобритании на фоне политических интриг, сплетенных лидером палаты общин Андреа Ледсом и связанных с Brexit. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Ледсом узнала, что Фэллон намерен добиваться ее увольнения из-за ее позиции по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. По словам источника, за день до отставки Фэллона Ледсом сообщила премьер-министру страны Терезе Мэй о том, что он якобы недостойно себя с ней вел.

«Она нанесла ему удар, чтобы быть уверенной в том, что ее не уволят, потому что никто не уволит информатора», — цитирует газета одного из британских министров.

Майкл Фэллон подал в отставку 1 ноября. Он признался в том, что его отношение к женщинам в прошлом не соответствовало стандартам, предъявляемым к британским военнослужащим. Министр извинился перед журналисткой Джулией Хартли-Брюер за то, что в 2002 г. коснулся ее колена во время делового ужина.

Бизнес
Новости

«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

РИА Новости / Ведомости
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«Газпром» завершил строительство морских участков «Турецкого потока» на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции. Об этом сообщает South Stream Transport B. V. («дочка» «Газпрома»).

«Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами», — приводит «РИА Новости» текст сообщения компании.

Всего «Газпром» уже построил по двум ниткам «Турецкого потока» 448 км. Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции. Строительство первой нитки планируется закончить в марте 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки «Турецкого потока» только после получения юридических гарантий от Евросоюза. Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство «Турецкого потока» уже будет идти к завершению, пояснил глава российского МИДа.

Политика
Новости

Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания по российскому делу

Ведомости
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Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейж дал показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет газета The New York Times.

Пейдж рассказал о короткой встрече с российскими чиновниками во время поездки в Россию в июле 2016 г. «Я очень быстро поздоровался с некоторыми людьми. Это все», — сказал экс-советник. Ранее Пейдж отрицал, что в ходе поездки встречался с российскими чиновниками, отмечает издание.

Также выяснилось, что Пейдж рассказывал о поездке генпрокурору США Джеффу Сешнсу, который во время кампании занимал пост ведущего внешнеполитического советника Трампа, сказал собеседник издания.

Стиль жизни
Новости

Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с участием Кевина Спейси

Ведомости
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Американская компания Netflix отказалась участвовать в производстве сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли, пишет газета Hill со ссылкой на официальное заявление. Ранее Спейси обвинили в сексуальных домогательствах.

Кроме того, Netflix не будет выпускать фильм «Гор» с участием Спейси, который является продюсером картины и исполняет в ней главную роль.

При этом компания продолжит сотрудничать с Media Rights Capital и обсудит с ней «дальнейший путь, связанный с сериалом «Карточный домик».

Сериал «Карточный домик» вышел в 2013 г., по сюжету его действие происходит в Вашингтоне. Спейси исполняет роль конгрессмена Фрэнка Андервуда, который в кратчайшие сроки нечестным путем становится президентом США.

Политика
Новости

РБК сообщил об обысках по делу «Артподготовки»

РБК / Ведомости
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С раннего утра 4 ноября в Москве и Московской области проводятся более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения «Артподготовка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Следственные мероприятия проводят сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом МВД при поддержке сотрудников ФСБ. «Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — сказал собеседник издания в департаменте «Э».

По его словам, у задержанных изъяли электронные носители, информация с которых пополнила доказательную базу, а также экстремистскую литературу и одежду с националистической символикой.

В пятницу ФСБ сообщила, что участники движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка» планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. Все предполагаемые участники ячейки задержаны. Против них может быть возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Бизнес
Новости

РЖД приостановила продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

РИА Новости
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«Российские железные дороги» с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года.

Как пояснили «РИА Новости» в пресс-службе компании, это связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Продажи возобновятся, как только ФАС определится с тарифами.

Приостановка продаж не касается всех остальных категорий билетов, а также скоростных поездов и «Сапсанов».

Ранее сообщалось, что РЖД в 2018 г. будет предлагать 10-30%-ные скидки на билеты по направлению Москва — Хельсинки, если они будут приобретаться заблаговременно. Максимальную скидку можно будет получить при покупке билетов за 45-60 суток до отправления.

Политика
Новости

Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии

Ведомости
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В Испании судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела выдала ордер на арест экс-главы Катлонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер уже направлен Брюсселю, пишет El Pais.

В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.

Ордер на арест позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, уточняет газета.

Ранее Пучдемон заявлял о готовности вести диалог с Мадридом о независимости Каталонии.

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Политика
Новости

Россия закрыла въезд в страну десяткам канадцев

Ведомости
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Россия зеркально ответила на санкции, которые в пятницу ввела Канада. Об этом говорится на сайте российского МИДа. Ответные меры представляют собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей.

Как отмечается в официальном заявлении, Москва неоднократно предостерегала власти Канады от попыток введения ограничений в отношении России. «К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского «закона имени Магнитского» в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», - приводятся в сообщении слова представителя МИДа Марии Захаровой.

По ее словам, список тех, кому запрещен въезд российской стороной, длинный, в нем десятки фамилий. «Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», - уточняется в сообщении.

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Бизнес
Новости

Цена нефти Brent достигла двухлетнего максимума

ТАСС
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Цена барреля нефти марки Brent превысила $62 впервые с 2 июля 2015 г., пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерса этой марки нефти с поставкой в январе 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,2% до $62,07 за баррель.

Цена на декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени росла на 2,09% до $55,68 за баррель.

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