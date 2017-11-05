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МВД сообщило о 263 задержанных в центре Москвы

В районе Манежной площади и Тверского бульвара в Москве задержаны 263 человека, говорится в сообщении столичного главка МВД России. Их доставят в отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о 82 задержанных. ТАСС передавал, что у задержанных было при себе холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления коктейлей Молотова. Источник «Интерфакса» подтвердил эту информацию.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещал провести революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку.