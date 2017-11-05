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Политика
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МВД сообщило о 263 задержанных в центре Москвы

Интерфакс / Ведомости
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В районе Манежной площади и Тверского бульвара в Москве задержаны 263 человека, говорится в сообщении столичного главка МВД России. Их доставят в отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о 82 задержанных. ТАСС передавал, что у задержанных было при себе холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления коктейлей Молотова. Источник «Интерфакса» подтвердил эту информацию.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещал провести революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку.

Политика
Новости

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции

Ведомости
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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четыре бывших министра автономии сдались полиции в Бельгии, сообщает бельгийское издание Vrt со ссылкой на источники.

В пятницу, 3 ноября, суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер был направлен Брюсселю. В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.

Ранее Пучдемон говорил, что не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства».

Технологии
Новости

ФАН вернули доступ к сервису Google News

Ведомости
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Компания Google Incorporated разблокировала новости Федерального агентства новостей (ФАН) в сервисе Google News. Кроме того, в сервисе возвращен доступ к архиву ФАН за период с 2014 по 2017 г.

В сообщении агентства отмечается, что разблокировка новостей ФАН произошла в праздничный день 4 ноября в 22.00 мск, когда российский офис Google Incorporated не работал. «Можно предположить, что указание о возвращении материалов ФАН в сервис Google News в праздничный для России День народного единства было дано из американского офиса компании», — считают в агентстве.

Google News в конце октября перестал выдавать сообщения ФАН. Его связали с Евгением Пригожиным, которого подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США.

ФАН обвинило Google в политической цензуре. Издание предположило, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

Политика
Новости

«ОВД-инфо» сообщило о десятках задержанных в центре Москвы

Ведомости
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В центре Москвы задержаны как минимум 82 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Задержания проводятся в районе Тверского бульвара и Манежной площади. Известно, что в одном автозаке находятся 42 человека. Один из задержанных сообщил, что они «катаются вокруг Кремля». По его словам, с ним в одном автозаке находятся около 20 человек.

Корреспондент «Дождя» сообщил, что двоих подростков задержали на Пушкинской площади. Полиция проверяет сумки и документы прохожих. Кроме того, о нескольких задержанных сообщается в Санкт-Петербурге.

«Эхо Москвы» сообщило, что задержан корреспондент радиостанции Андрей Ежов. Он находится в автозаке.

Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев говорил, что 5 ноября 2017 г. в России пройдет революция. ФСБ 3 ноября сообщила о задержании участников запрещенного в России движения «Артподготовка» Мальцева, которые готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября.

Политика
Новости

Трамп выразил надежду на встречу с Путиным

Интерфакс / Ведомости
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Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом он заявил журналистам на борту самолета, летящего в Японию. Трамп отправился в 12-дневную поездку по странам Азии.

По словам президента США, он «хотел бы получить помощь Путина» в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

В Кремле не исключают, что встреча Путина с Трампом может состояться 10 ноября. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой переговоров президентов может стать ситуация в Сирии.

Бизнес
Новости

Вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

ТАСС
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С 5 ноября в России вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращается с 10 до 5 кг. Также в Федеральные авиационные правила вносится понятие ручной клади.

Ранее правила разрешали пассажиру бесплатно провезти не менее 10 кг багажа. Перевозчик сам мог решать, будет ли такой багаж перевозиться в салоне или в багажном отсеке. Так, авиакомпания «Победа» разрешала бесплатно провезти до 10 кг багажа в багажном отсеке, а за ручную кладь брала дополнительную плату.

Новые правила дают пассажирам право провозить не менее 5 кг багажа в салоне самолета. Перевозчик по своему желанию может разрешить брать в салон больше ручной клади. Например, «Аэрофлот», S7 и «Ютэйр» намерены сохранить действующие нормы — до 10 кг.

Кроме того, сократился список предметов, которые можно брать сверх ручной клади. Из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. Предполагается, что их можно положить в сумку. Зато в списке появился рюкзак.

Политика
Новости

Около 100 человек погибли в результате теракта в Дейр-эз-Зоре

Ведомости
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Жертвами теракта в одном из районов сирийского Дейр-эз-Зора стали около 100 человек, десятки получили ранения. Как передает агентство SANA, заминированный автомобиль взорвался в месте сбора беженцев.

Отмечается, что погибли и пострадали в большей степени мирные жители.

В пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Политика
Новости

Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам террористов в Сирии

Ведомости
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В субботу бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли удар по объектам запрещенной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Самолеты направились в сирийский город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор с территории России, совершили перелет над Ираком и Ираном и нанесли групповой удар. После этого самолеты вернулись на аэродромы базирования.

«Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим», — отметили в ведомстве.

Целями для поражения стали принадлежащие террористам склады вооружения и боеприпасов и командные пункты бандформирований ИГ. Минобороны опубликовало видео авиаударов.

Политика
Новости

Полиция насчитала 400 участников «Русских маршей» в Москве

Ведомости
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Около 200 человек приняли участие в согласованном с властями «Русском марше» в Люблине, сообщает столичный главк МВД. Еще около 200 участников, по данным полиции, пришли на «Русский марш» рядом со станцией метро «Октябрьское поле».

Ранее сообщалось, что организаторы «Русского марша» в Люблине отказались от его проведения. Причиной стало то, что полиция не пропустила согласованные заранее баннеры. Четверо из пяти организаторов покинули мероприятие, призвав своих сторонников разойтись.

По оценкам СМИ, в марше принимали участие 400-500 человек. Один из организаторов — Иван Белецкий — сообщил о 70 задержанных. Источники «ОВД-инфо» подтверждают данные о «десятках задержанных».

Бизнес
Новости

РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт и общие вагоны до 16 ноября

Ведомости
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«Российские железные дороги» возобновят продажу билетов на 2018 г. в плацкартные и общие вагоны не позднее 16 ноября, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее сообщалось, что РЖД с 3 ноября приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года. Это связано с тем, что ФАС еще не определилась с тарифами на 2018 г.

«Минтранс России совместно с ФАС России выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 г.», — говорится в сообщении ФАС.

В службе напомнили, что перевозчик должен начать продажу билетов не позднее чем за 45 дней до отправления. Исходя из этого продажа на 1 января должна начаться до 16 ноября.

Политика
Новости

Песков назвал тему возможной встречи Путина и Трампа

Интерфакс / Ведомости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить ситуацию в Сирии на полях саммита АТЭС. Тема «согласовывается», отметил Песков.

В пятницу Трамп сообщил, что он может встретиться с Путиным 10 ноября во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что это может произойти.

По словам Пескова, есть множество тем для обсуждения на встрече Путина и Трампа, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

Политика
Новости

Черный ящик вертолета Ми-8 подняли на поверхность

РИА Новости / Ведомости
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Бортовой самописец вертолета Ми-8, разбившегося у берегов Шпицбергена, подняли на поверхность вместе с фюзеляжем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативной группы МЧС. Прибор отправят в Москву для расшифровки.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа» пропал с радаров 26 октября. Его обломки нашли на дне моря рядом с норвежским архипелагом Шпицберген. На его борту были три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа.

Сегодня спасатели подняли на поверхность фюзеляж вертолета, но тел в нем не обнаружено. Пока удалось найти только одного погибшего.

В МЧС России сообщили, что зона поиска семи пассажиров и членов экипажа расширена. Отмечается, что в районе катастрофы сильное течение. Обследование района крушения ведется при помощи вертолета.

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