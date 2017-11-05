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Посол России в США рассказал об отказе конгрессменов встретиться с ним

Члены американского конгресса отказались встретиться с новым послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом он сообщил на полях ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго.

«На все запросы в конгресс повстречаться мне было отказано», — сказал Антонов.

Он отметил, что российские парламентарии тепло встретили посла США в России Джона Хантсмана. «Возможно, движение с той стороны поможет сдвинуть ситуацию», — добавил Антонов.

Новый посол России в США прибыл в Вашингтон 31 августа. Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в американской столице 22 июля.