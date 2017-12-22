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США внесли в санкционный список 10 «криминальных авторитетов» из России

США внесли в санкционный список имена десяти граждан России, которые, по мнению властей США, являются криминальными авторитетами из республик бывшего СССР. Об этом говорится в сообщении минфина США.

Речь идет о Юрие Пичугине, Рубене Татуляне, Алимжане Тохтахунове, Владимире Тюрине, Захарии Калашове, Василии Христофорове, Камчибеке Кольбаеве, Лаше Шушанашвили, Владиславе Леонтьеве, Гафуре Рахимове. Также санкции введены в отношении двух юрлиц, подконтрольных Татуляну, - сочинского отеля «Весна» и ООО «Новый век медиа», зарегистрированного в Москве.

Как отмечается в документе, перечисленные воры в законе «нацелены на участие в серьезных транснациональных преступлениях». Гражданам США запрещено совершать с ними финансовые или иные операции, на территории США будут заморожены любые активы, принадлежащие им.

«Воры в законе - это евразийский преступный синдикат, связанный с длинным списком незаконной деятельности по всему миру», - отмечает директор офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США Джон Смит.

В документе минфина США говорится о том, когда впервые появились в СССР воры в законе, что такое сходка, а также упоминаются традиции и обычаи воров в законе. «Воры в законе превратились в огромную преступную организацию, которая распространилась по всему бывшему СССР, Европе и Соединенным Штатам, участвующую в различных преступлениях, например таких, как отмывание денег, вымогательство, взяточничество и грабеж», - говорится в сообщении.