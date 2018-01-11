Путин утвердил основы госполитики по защите от чрезвычайных ситуаций

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Путин прокомментировал позицию ЦБ в отношении криптовалют

Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию Центробанка России относительно криптовалют. По его словам, консерватизм регулятора имеет под собой основания. Криптовалюта ничем не обеспечивается, она не может быть инструментом накопления, заявил глава государства на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день это прерогатива ЦБ в значительной степени, и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство», - сказал Путин. По его словам, подход ЦБ к этому вопросу консервативен. Криптовалюта может быть средством расчета, но не инструментом накоплений, добавил он. «Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял», - сказал Путин.

Путин отметил схожесть ситуации с криптовалютами с ситуацией с дольщиками. По его словам, нельзя допустить, чтобы в России «так же как с обманутыми дольщиками, повторилась ситуация с криптовалютой».

Как регулируются криптовалюты в разных странах