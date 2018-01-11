Путин утвердил основы госполитики по защите от чрезвычайных ситуаций
Российский президент Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области защиты от ЧС. Документом предусмотрены меры по защите населения и территорий от ЧС. Указ вступил в силу 11 января. Срок его действия - до 2030 г. Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю утвердить прилагаемые Основы госполитики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г.», - говорится в указе.
Президент поручил кабинету министров обеспечить реализацию данного указа.