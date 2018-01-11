Политика

Новости

Глава Минтранса назвал любимый вид транспорта

Министр транспорта России Максим Соколов рассказал журналистам о своем любимом виде транспорта, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, летом и осенью он старается почти каждый день ездить на велосипеде.

«Велосипед», — ответил Соколов на вопрос о любимом виде транспорта. По его словам, добираться до работы в Минтранс на велосипеде он не пробовал, так как живет за МКАДом. «Я просто базируюсь за МКАДом, поэтому в Москве я не передвигался», — пояснил он.

Однако Соколов отметил, что многие из его коллег, в том числе заместители и директора департаментов, предпочитают добираться до работы не велосипеде. «Мы специально оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются», — добавил он.

По словам Соколова, он недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и Казани.