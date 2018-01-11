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«Единая Россия» перенесла праймериз на июнь из-за выборов президента

«Единая Россия» в этом году проведет Единый день предварительного голосования партии 3 июня. Такое решение принял в четверг президиум Генерального совета «Единой России». «Решение о корректировке сроков предварительного голосования (с мая на июнь) принято с учетом избирательной кампании президента России», - пояснил на заседании замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов.

Окружные счетные комиссии должны быть сформированы не позднее 13 мая. «Дебаты проводятся в любые дни по решению оргкомитетов в нерабочее время с 13 апреля по 27 мая. Места голосования устанавливаются не позднее 13 мая, бюллетени должны быть изготовлены не позднее 27 мая», - уточнил Селиверстов.

В 2017 г. «Единая Россия» провела праймериз для выборов 10 сентября 28 мая. В предварительном голосовании приняли участие более 2200 кандидатов, как членов партии, так и беспартийных. По итогам праймериз определены кандидаты партии власти на выборы депутатов заксобраний шести регионов и 11 городских дум административных центров регионов.