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Путин признал политический выигрыш Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече с главными редакторами российских СМИ положительно отозвался о председателе КНДР Ким Чен Ыне как о политике. В частности, заметил Путин, он выиграл текущий раунд противостояния на Корейском полуострове, получив и ядерный заряд, и баллистическую ракету межконтинентальной дальности.

«Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 000 км, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника», - сказал он на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

По словам Путина, теперь северокорейский лидер «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить». «Абсолютно грамотный и зрелый уже политик», - оценил президент России лидера КНДР.

По мнению российского президента, денуклеаризации Корейского полуострова можно добиться только переговорами. Он считает, что ядерное разоружение возможно, только если «все участники этого процесса, в том числе северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия».