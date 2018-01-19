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Песков объяснил решение обнародовать фотографии купания Путина в проруби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Кремль в этом году решил обнародовать фотографии и видео крещенских мероприятий с участием Владимира Путина. По его словам, это связано с тем, что в храме, который посетил Путин в ночь на пятницу, было достаточно много прихожан.

«Это происходило в публичном режиме, поэтому было принято решение показать», — пояснил Песков. Он добавил, что Путин много лет придерживается традиции на Крещение купаться в проруби, но раньше это проходило «в более дискретной обстановке».

Путин в крещенскую ночь посетил мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области. Он посетил праздничную литургию и окунулся в прорубь. Фотографии и видео об этом были размещены на сайте Кремля. Песков отмечал, что для президента это не первый опыт крещенских купаний.

Среди тех, кто в ночь на пятницу также участвовал в крещенских купаниях, был министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Он побывал в храме святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Звенигороде, сообщила пресс-служба ведомства.

Окунуться в прорубь также планирует посол США в России Джон Хантсман, сообщила радиостанции Business FM пресс-атташе американской дипмиссии Мария Олсон. По ее словам, Хантсман «стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России» и «много слышал об этом незабываемом опыте от своих российских друзей».

Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере